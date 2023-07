Ring Intercom + Echo Dot 5: la combo PERFETTA te la serve Amazon col 137€ di sconto

La coppia Ring Intercom ed Echo Dot (5ª gen.) di Amazon è una soluzione innovativa per rendere smart il tuo citofono esistente. Con questi dispositivi, puoi infatti gestire le visite e comunicare con i tuoi ospiti in modo semplice e conveniente. Questa combo è davvero magnifica e ti permette dunque di avere subito pronto tutto ciò che ti serve per il tuo videocitofono a un prezzo assurdo, ovverosia appena 51€ con lo sconto del 73% e con tanto di spedizioni veloci, sicure e gratuite via Prime.

Citofono Ring Intercom + Echo Dot (5ª generazione), regalati da Amazon

Grazie al montaggio fai-da-te, non è necessaria alcuna installazione complicata. Basta collegare il Ring Intercom al tuo citofono compatibile e sarai pronto a utilizzarlo. Puoi facilmente controllare il dispositivo tramite l’applicazione mobile dedicata, disponibile per smartphone e tablet.

Una delle caratteristiche principali del Ring Intercom è la possibilità di comunicare con i visitatori attraverso il tuo smartphone o altri dispositivi collegati. Questo ti consente di rispondere alle visite anche quando non sei a casa, fornendo un livello di sicurezza e comodità senza precedenti.

Inoltre, con l’aggiunta dell’Echo Dot (5ª generazione), hai la possibilità di controllare il tuo sistema Ring Intercom tramite comandi vocali grazie all’assistente virtuale Alexa. Puoi chiedere a Alexa di rispondere al citofono, controllare lo stato della telecamera e molto altro ancora, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e pratica.

Ring Intercom di Amazon offre anche una serie di funzionalità avanzate come la registrazione di video, rilevamento dei movimenti e notifiche in tempo reale sul tuo smartphone. Questo ti consente di monitorare la tua proprietà e rimanere sempre informato sugli eventi che si verificano intorno alla tua casa.

Con le sue caratteristiche innovative e la facilità d’uso, questo sistema ti permette di gestire le visite e comunicare con i tuoi ospiti in modo efficiente e moderno. Insomma, un’accoppiata vincente, che oggi puoi accaparrarti al prezzo modestissimo di 51€ con le spese di spedizione gratuite via Prime.

