DIN DON: Il prezzo del citofono che controlli dallo smartphone è CROLLATO del 66%!

Ring Intercom di Amazon + Echo Pop è lo strumento comodo che ti presentiamo in questa offerta: potrai rendere smart il tuo citofono e controllare chi è direttamente dallo smartphone. Dirai addio a corte per rispondere quando sei in bagno, dall’altra parte della casa o perdere una consegna quando non ci sei. La facile installazione fai-da-te ti fa risparmiare pure l’intervento di un tecnico installatore. Approfitta del super sconto del 66% e pagalo solo 54,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ring Intercom di Amazon + Echo Pop: le caratteristiche

Ring Intercom di Amazon + Echo Pop migliora il tuo citofono compatibile per parlare con i visitatori e aprire la porta dell’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono. Grazie alla funzione Apertura a distanza, puoi far entrare i tuoi ospiti nell’edificio tramite l’app Ring. Con la Comunicazione bidirezionale, puoi parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tablet. Fai entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti: invia loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti. Questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti.

Venendo invece a Echo Pop, si tratta di un dispositivo abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza. Usa la tua voce o l’App Alexa per controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci. Chiedi ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare i tovaglioli di carta, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora.

