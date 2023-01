Ring Light con 37 modalità diverse e treppiede: non puoi sbagliare (-40%)

Se ami creare contenuti digitali per i tuoi profili social e sei alla ricerca della giusta illuminazione, allora non potrai fare a meno di questa straordinaria Ring Light RGB di FGRYB.

Acquistala adesso su Amazon grazie a uno sconto che raggiunge il 40% di sconto. Te la porti a casa con appena 29,99€ se non perdi tempo quindi completa l’acquisto ora.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Crea reels e selfie di alta qualità con questa Ring Light

Sicuramente l’avrai vista dappertutto: dai reels, Tik Tok alle dirette streaming su Twitch e nei vlog su YouTube; desiderandone sempre una. Oggi finalmente potrai avere anche tu la tua Ring Light RGB grazie a questa offerta di Amazon. Di addio a quella vecchia lampada o alla continua ricerca di un’ottima fonte di luce per i tuoi contenuti digitali.

Con un diametro di ben 10 pollici puoi stare certa che non avrai mai più problemi di illuminazione. Infatti oltre a poter scegliere tra 3 tipi di luce naturale, potrai scegliere tra ben 37 modalità RGB e ben altrettanti 13 livelli di luminosità. Devi solo decidere quello che fa di più al caso tuo e sei pronta in pochi secondi.

Compreso nel prezzo avrai due treppiedi: uno apposito per utilizzare la luce sulla tua scrivania mentre l’altro regolabile fino a 1,78 metri che potrai utilizzare sui tuoi set in casa o all’aperto. Per usarla basterà collegarla alla corrente, al tuo computer o alla tua power bank poi dal momento che è provvista di cavo USB.

