Ring Video Doorbell 2, spendi poco e rendi il tuo citofono SMART

Molte persone stanno sfruttando questi sconti di Amazon per abbellire la propria casa e per renderla ancora più funzionale in termini di domotica. Uno degli strumenti perfetti per fare ciò è sicuramente il videocitofono a batteria Ring Video Doorbell di seconda generazione. In grado di essere montato totalmente senza fili avendo una batteria incorporata, è questa la migliore soluzione in assoluto. Il prezzo oggi cala addirittura del 50% e si ferma a soli 49,99 € il quale, come indica Amazon, è il prezzo più basso di sempre per questo prodotto. Ci sono due anni di garanzia e soprattutto c’è la possibilità di poter restituire il prodotto entro 30 giorni.

Il Video Doorbell 2 di Ring costa praticamente la metà, ecco tutte le sue peculiarità

Il Ring Video Doorbell 2 è dotato di video in HD a 1080p ma anche di visione notturna, quest’ultima nettamente migliorata rispetto al modello precedente. In questo caso infatti è più nitida e ci sono funzioni che consentono di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi al di fuori della propria abitazione, anche usando il telefono o il tablet.

Non sarà un problema se qualcuno suonerà alla porta e sarete fuori casa: il sistema audio bidirezionale garantisce una coniugazione perfetta e consente di risparmiare tempo. Si possono poi utilizzare le risposte rapide per rispondere con un messaggio preselezionato. La vera chicca è la possibilità di ricevere delle notifiche quando suona il citofono, così da non perdersi nessun visitatore.

Il consiglio, visto che ci sono diversi punti di forza tra cui la grande risoluzione, l’istantaneità e anche la batteria, è di portare a casa questo videocitofono il prima possibile. Il prezzo è di 49,99 € in sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.