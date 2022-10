Ring Video Doorbell Pro con alimentatore plug-in, prezzo WOW: offerta sensazionale

Monitora la tua proprietà con video in HD e controlla cosa accade in casa tua in qualsiasi momento con filmati e audio on-demand da Live View con Ring Video Doorbell Pro. Oggi puoi averlo a soli 79€ anziché a 179,99€. Risparmi 100,00€ (56%) e hai perfino le spedizioni sicure e gratuite grazie a Prime. Questo videocitofono con alimentazione via cavo ha tutto quello che ti serve per la sicurezza di casa tua: video in HD a 1080p con comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata, connettività standard da 2,4 GHz e impostazioni per la privacy personalizzabili. In pratica puoi vedere, ascoltare e parlare con i tuoi visitatori ovunque ti trovi e ricevere avvisi in tempo reale per sapere sempre quando qualcuno viene a farti visita.

La sicurezza domestica nelle tue mani

Super facile da montare e usare, il nuovo plugin si inserisce facilmente in una presa elettrica standard e si collega al Ring Video Doorbell. Quando viene rilevato del movimento o quando qualcuno preme il campanello, sentirai una notifica in tempo reale in qualsiasi punto della casa. Controlla la tua abitazione e chi c’è alla porta ovunque tu sia con video in HD a 1080p. Puoi ricevere avvisi sui tuoi dispositivi mobili quando qualcuno si avvicina alla casa, in modo da poter vedere, ascoltare e parlare ai visitatori dal tuo smartphone, tablet e PC. Ricevi avvisi su smartphone, tablet e PC quando qualcuno entra nella tua proprietà e attiva i sensori di movimento integrati di Ring. Ascolta e parla ai visitatori dal tuo dispositivo mobile con il microfono e gli altoparlanti con cancellazione del rumore integrati. Collegalo a specifici dispositivi Echo (Echo Spot) e ai dispositivi con integrazione Alexa per controllarlo tramite comandi vocali e per visualizzare in qualsiasi momento ciò che succede in tempo reale davanti alla tua porta.

Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Didifferente c’è la presenza nella confezione dell’alimentatore plugin che garantisce al dispositivo un’alimentazione ininterrotta per da una presa elettrica standard EU. Se sei interessato a questo eccellente device, vai subito su Amazon dove oggi puoi averlo a soli 79€ anziché a 179,99€. Risparmi 100,00€ (56%) e hai perfino le spedizioni sicure e gratuite grazie a Prime. Compralo su Amazon a 79€

