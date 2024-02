Ring Video Doorbell SCONTATO su Amazon del 21%: il videocitofono facile da montare a 54€

Questo eccellente videocitofono Ring Video Doorbell Wired facile da montare, lo trovi oggi in forte sconto a 54€ su Amazon, con le spedizioni veloci e gratuite di Prime. In un colpo solo e in tutta comodità puoi assicurarti quindi un interessantissimo oltre che utile oggetto con il quale avere sempre sotto controllo chi viene alla tua porta. Il tutto spendendo meno della metà di quanto occorrerebbe per un classico videocitofono magari con qualità video standard SD.

Videocitofono Ring di Amazon: sicurezza a poco prezzo scontato del 21%

Questo videocitofono con alimentazione via cavo ha tutto quello che ti serve per la sicurezza di casa tua: video in HD a 1080p con comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata, connettività standard da 2,4 GHz e impostazioni per la privacy personalizzabili. In pratica puoi vedere, ascoltare e parlare con i tuoi visitatori ovunque ti trovi e ricevere avvisi in tempo reale per sapere sempre quando qualcuno viene a farti visita.

Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti esserti perso, abbonati a un piano Ring Protect (disponibile separatamente; periodo di prova gratuita di 30 giorni incluso nell’acquisto del dispositivo).

Non pensarci ancora troppo, fai tuo questo eccezionale videocitofono facile da montare in forte sconto a 54€ su Amazon, con le spedizioni veloci e gratuite di Prime. Un autentico affare per assicurarti un prodotto che renderà più sicura la tua casa, e più comoda la gestione di chi va e viene.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.