Ring Video Doorbell Wired di Amazon + Echo Dot 3: la combo smart precipita a 39€

Da oggi, il bundle formato da un Echo Dot 3 e un Ring Video Doorbell Wired, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente, è disponibile su Amazon al prezzaccio di 39,99 euro. In questo modo risparmi 69,99€ (63%) sul prezzo di listino del pacchetto, e ben 17€ rispetto agli articoli acquistati separatamente. Per sentir suonare il campanello in casa, associa il dispositivo a un Ring Chime o a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile, oppure acquista il kit Ring Video Doorbell Wired + Chime. Dopo aver installato Ring Video Doorbell Wired, il vecchio campanello non suonerà più.

Ring Video Doorbell ed Echo Dot 3, combo smart home

Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, con questa coppia di device puoi fare mille cose: vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, le stanze, avere notifiche del campanello e di movimento nell’app, hai l’integrazione Alexa, e la batteria di lunga durata, e così via. Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce. Per un’alimentazione ininterrotta, collega il dispositivo al cablaggio del citofono già in uso. Oppure con il bundle dell’alimentatore plug-in per collegare il videocitofono a una presa elettrica standard.

Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso, abbonati a un piano Ring Protect (disponibile separatamente; periodo di prova gratuita di 90 giorni incluso nell’acquisto del dispositivo). Con l’app Ring puoi collegarti a tutti i tuoi dispositivi Ring e controllare la tua casa ovunque ti trovi. Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni di rilevazione di movimento e, con Live View, puoi controllare casa tua in qualsiasi momento.

Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Insomma questo bundle formato da un Echo Dot 3 e un Ring Video Doorbell Wired, è davvero super, e ti permette da subito di avere tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Vai su Amazon e prendilo al prezzaccio di 39,99 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.