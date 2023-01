Ringo Stranger Things Box, idea regalo anche per San Valentino:

I biscotti Ringo di Pavesi hanno bisogno di pochissime presentazioni: da sempre rendono più belle le merende, e non solo, di milioni di bambini e adulti, con la loro bontà fatta di biscotto a metà bianco nero, e l’interno di crema alla vaniglia. Col tempo quest’ultima è diventata anche al cacao, alla fragola e di altri gusti, ma di certo non ha fatto perdere al prodotto la sua essenza e il suo sapore di fondo.

Se anche voi siete super golosi e amate questi biscotti, sappiate che su Amazon li trovate in questo momento in forte sconto del 30% a soli 13€. Un’occasione unica, anche perché poi la confezione di cui vi parliamo è perfetta per un regalo di San Valentino un po’ nerd, visto che è dedicata alla famosa serie televisivaStranger Things.

Ringo Stranger Things box

La box contiene una confezione di Ringo Stranger Things al gusto vaniglia, una confezione di Ringo Frizz Stranger Things e un astuccio firmato dalla nota serie Netflix. Per la prima volta Ringo cambia colore, “con una nuova variante di gusto più divertente e frizzante, dedicata ai famosi telefilm: Ringo alla fragola è goloso e divertente da mangiare.

L’astuccio brandizzato Ringo e Stranger Things, poi, è perfetto per riporre i tuoi oggetti più importanti. E’ realizzato di tessuto, 100% poliestere, ed è davvero molto carino. Lavare con panno umido. Insomma, potrebbe costituire un regalo nel regalo.

La Stranger Things Edition di Ringo è un must-have per tutti gli appassionati di Stranger Things e dei famosi biscotti.

