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Se hai mai portato il tuo iPhone a riparare da un tecnico indipendente e ti sei sentito dire che rischiavi di perdere la garanzia, non sei solo. Migliaia di consumatori americani si trovano nella stessa situazione, e ora la questione sulla riparazione iPhone e i diritti dei consumatori è finalmente arrivata in tribunale — anzi, in più tribunali contemporaneamente. Tra California e Parigi, Apple si trova ad affrontare un fronte legale sempre più ampio sulla sua politica di restrizione delle riparazioni.

La causa californiana che non si riesce a fermare

Tutto parte da una class action depositata il 28 febbraio 2024 da Gibbs Mura, che accusa Apple di aver messo in piedi per anni uno schema deliberato per impedire ai clienti di riparare i propri iPhone autonomamente o tramite officine indipendenti. L’accusa è pesante: secondo i querelanti, Apple avrebbe gonfiato artificialmente i costi delle riparazioni indipendenti, negando l’accesso a parti di ricambio, manuali tecnici e software diagnostico.

Non è la prima volta che simili accuse vengono formulate. Già nel 2022, i querelanti Jesse Granato e Janice Zarad avevano dichiarato che un dipendente Apple aveva detto loro, nel 2021, che rivolgersi a un centro di assistenza di terze parti avrebbe annullato la loro copertura in garanzia. Una pratica che, se confermata, configurerebbe una forma di concorrenza sleale nei confronti dei riparatori indipendenti e un danno diretto ai consumatori.

Il percorso legale non è stato lineare. Un tribunale di primo grado aveva inizialmente respinto le accuse, ma il 20 agosto 2026 una corte d’appello della California ha ribaltato quella decisione, permettendo alla class action di proseguire. In precedenza, già il 23 aprile 2025, un panel della California Court of Appeals aveva stabilito che i consumatori avevano adeguatamente dimostrato un’accusa di concorrenza sleale contro le restrizioni di riparazione di Apple. In pratica, il sistema giudiziario californiano ha aperto le porte: la causa andrà avanti.

Cosa accusa concretamente i querelanti

Il cuore del contenzioso riguarda un meccanismo che molti utenti conoscono bene nella pratica, anche se raramente lo vedono descritto in termini legali. Secondo la documentazione della class action, Apple avrebbe:

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Negato ai riparatori indipendenti l’accesso a parti di ricambio originali , costringendo i consumatori a rivolgersi ai centri autorizzati;

, costringendo i consumatori a rivolgersi ai centri autorizzati; Trattenuto manuali tecnici e software diagnostico , rendendo impossibile una riparazione corretta fuori dalla rete ufficiale;

, rendendo impossibile una riparazione corretta fuori dalla rete ufficiale; Condizionato la validità della garanzia all’utilizzo esclusivo dei Authorized Service Provider, cioè i centri di assistenza certificati Apple;

Contribuito a mantenere i prezzi delle riparazioni artificialmente elevati, eliminando di fatto la concorrenza sul mercato dell’assistenza.

Il punto fondamentale è che queste pratiche, se provate, non danneggerebbero solo il portafoglio del singolo utente. Creerebbero un mercato distorto in cui Apple controlla non solo la vendita del dispositivo, ma anche tutta la sua vita utile successiva.

Il processo francese e i 24 modelli iPhone sotto accusa

La California non è l’unico fronte aperto. Apple dovrà comparire davanti al Tribunale Penale di Parigi il 25 febbraio 2027, in un procedimento separato che riguarda le restrizioni alla riparazione degli iPhone. Secondo quanto riportato, è previsto anche un processo nel giugno 2027 in Francia, che coinvolge ben 24 modelli di iPhone.

Il fatto che la questione della riparazione iPhone e dei diritti dei consumatori sia finita in un’aula penale francese dà la misura di quanto il tema sia percepito in modo diverso in Europa rispetto agli Stati Uniti. In Francia, alcune pratiche commerciali ritenute lesive dei diritti dei consumatori possono avere conseguenze penali, non solo civili.

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Non è un caso isolato nel contesto europeo: la pressione normativa sul settore sta crescendo da anni, con un’attenzione sempre maggiore alla durabilità e alla riparabilità dei dispositivi elettronici.

La direttiva UE sul diritto alla riparazione cambia le regole

Mentre i tribunali si occupano del passato, la normativa europea sta già ridisegnando il futuro. La Direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione è entrata nella sua fase applicativa il 31 luglio 2026. Questo significa che Apple — come tutti gli altri produttori — è ora tenuta a facilitare le riparazioni e a fornire informazioni più chiare ai consumatori.

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In pratica, la direttiva obbliga i produttori a rendere disponibili ricambi e strumenti di riparazione a condizioni ragionevoli, anche ai riparatori indipendenti. Per chi possiede un iPhone, questo potrebbe tradursi in più opzioni concrete quando lo schermo si rompe o la batteria si esaurisce, senza dover necessariamente passare da un Apple Store.

Il tema della riparazione iPhone e dei diritti degli utenti non è quindi solo una battaglia legale: è il segnale di un cambiamento strutturale nel modo in cui i produttori di elettronica possono gestire il ciclo di vita dei loro prodotti. La direttiva europea rappresenta la risposta normativa più diretta a pratiche che i consumatori denunciano da anni.

Cosa significa tutto questo per chi ha un iPhone oggi

Se possiedi un iPhone e stai valutando una riparazione, vale la pena tenere d’occhio questi sviluppi. Sul breve termine, la situazione legale non cambia ancora nulla di concreto nella tua esperienza quotidiana. Ma sul medio termine, l’esito delle cause californiane e dei processi francesi potrebbe costringere Apple a rivedere le sue politiche in modo significativo.

Alcuni aspetti pratici da considerare già oggi:

La garanzia legale in Italia e in Europa non può essere annullata semplicemente perché hai scelto un riparatore indipendente per un componente non difettoso — è un diritto già tutelato dalla normativa europea;

in Italia e in Europa non può essere annullata semplicemente perché hai scelto un riparatore indipendente per un componente non difettoso — è un diritto già tutelato dalla normativa europea; Con la Direttiva 2024/1799 in vigore, i produttori devono essere più trasparenti sulle condizioni di riparabilità;

Tenere documentazione delle comunicazioni con i centri di assistenza può essere utile in caso di controversie.

Il fronte legale contro Apple sulla riparazione degli iPhone è più articolato e solido di quanto non fosse anche solo due anni fa. Con una class action rilanciata in California, due procedimenti in Francia e una direttiva europea già operativa, il mercato dell’assistenza agli smartphone potrebbe essere sul punto di cambiare davvero — e questa volta non per scelta volontaria dei produttori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.