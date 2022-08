Ripetitore mesh WLAN dual band AC1300 fino a 140m ad un prezzo BOMBA su Amazon

Velop è un sistema Wi-Fi mesh di LinkSys che ti aiuterà ad espandere la rete internet per tutta la casa o ufficio: riesce ad adattarsi alle esigenze di qualsiasi struttura e fornire un Wi-Fi impeccabile ovunque grazie alla copertura che arriva fino a 140 metri quadrati. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 44,99€ invece di 99,99 in questo momento.

Il router raggiunge una velocità massima di 400 Mbps (su banda 2,4 GHz) e 867 Mbps a 5 GHz. E se utilizzato come sistema con due o tre nodi, è chiaramente più veloce del Google Wi-Fi e dell’Eero. È una soluzione ideale per le case con sistemi di sicurezza e altri dispositivi intelligenti che necessitano di un segnale WiFi affidabile. E poiché occupa solo una presa e non richiede cavi o installazioni particolari, questo nodo plug-in si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Con l’App Linksys, puoi monitorare da vicino e gestire il WiFi di casa da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Ecco le funzioni disponibili:

Accesso ospite : crea una rete WiFi separata e protetta da password per un massimo di 50 ospiti e condividi facilmente la password.

: crea una rete WiFi separata e protetta da password per un massimo di 50 ospiti e condividi facilmente la password. Parental Control : garantisci un’esperienza Internet sicura per i tuoi figli, anche quando sei lontano da casa. Limita l’accesso a contenuti inappropriati o che distraggono, controlla l’utilizzo e blocca l’accesso a Internet a dispositivi specifici.

: garantisci un’esperienza Internet sicura per i tuoi figli, anche quando sei lontano da casa. Limita l’accesso a contenuti inappropriati o che distraggono, controlla l’utilizzo e blocca l’accesso a Internet a dispositivi specifici. Priorità dei dispositivi: assegna la priorità ai dispositivi che richiedono la massima velocità.

Man mano che le tue esigenze si espandono, dovrai aggiungere semplicemente nodi aggiuntivi per aggirare muri, aree problematiche o abitazioni costruite su più piani. Approfitta dello sconto del 55% e acquistalo su Amazon: ricorda inoltre di attivare l’abbonamento Prime per richiedere la spedizione gratuita.

