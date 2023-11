Dove abiti non prende la linea? Risolvi con questo POTENTE ripetitore!

ANNTLENT è un potente ripetitore di segnale 4G LTE, 800Mhz Band20. Funge anche da amplificatore di segnale 2600Mhz Band7. Supporta ogni rete telefonica. Grazie al 22% di sconto lo paghi solo 109 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ripetitore di segnale ANNTLENT: le caratteristiche

ANNTLENT è un ottimo amplificatore di segnale cellulare 4g, che può raggiungere i 70dB, amplificando efficacemente il segnale del telefono cellulare all’interno; nessuna caduta di chiamate, rete dati mobile più veloce e stabile. La funzione ALC&AGC consente al booster del segnale di evitare automaticamente le interferenze del segnale e di produrre il segnale migliore. Questo amplificatore di segnale mobile è adatto a tutti gli operatori (Tre, TIM, Vodafone, Wind, ecc.) dell’UE (Italia compresa) nella banda 7/20 (2600/800MHz) per i segnali dati. Tipi di rete applicabili: LTE 4G, 3G, 2G.

Il ripetitore 4g supporta più utenti, più bande e dispositivi cellulari contemporaneamente, con un’area di copertura fino a 200m². È ideale per l’uso in case, aree rurali, aree remote, roulotte, scantinati, fabbriche, magazzini, ecc. Assicurarsi che l’antenna esterna riceva ≥ 2 barre di segnale quando è installata. Ecco il contenuto della confezione: antenna interna ed esterna, unità principale, alimentatore con specifiche europee, strumenti di installazione, cavo di trasmissione del segnale, manuale d’uso, ecc. Manutenzione gratuita garantita per 3 anni.

