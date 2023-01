Ripetitore Tenda WiFi AC2100 ad un prezzo SUPER su Amazon

Un ripetitore Wifi che non la da vinta a nessuno: stiamo parlando del Tenda WiFi AC2100, un dispositivo conforme a IEEE 802.11ac Wave2 e che raggiunge una velocità simultanea dual-band fino a 2034 Mbps, (2,4 GHz 300 Mbps / 5 GHz 1734 Mbps). Acquistalo ora su Amazon a soli 39,23€ invece di 59,99€.

La velocità simultanea dual-band dell’AC2100 arriva fino a 2034 Mbps, ovvero 1,2 volte quella dell’AC1750. un fattore che può massimizzare l’esperienza di rete di gioco.

Alimentato dalla tecnologia 4×4 MU-MIMO, A2100 offre una velocità di trasmissione di 5 GHz superiore rispetto ai dispositivi AC1750 e AC1900 alimentati dalla tecnologia 3×3 MU-MIMO, consentendoti di godere di una velocità di trasmissione più elevata anche con più client connessi. Presente anche una configurazione one-touch per una facile configurazione: dopo aver premuto il pulsante WPS del router, basterà premere il pulsante WPS dell’extender entro 2 minuti per connettersi. Il dispositivo possiede 4 antenne esterne regolabili che offrono una copertura Wi-Fi ottimizzata e una connessione stabile, in qualsiasi situazione.

Una volta completato il bridge, gli indicatori LED intelligenti possono aiutarti a trovare la posizione migliore per la copertura Wi-Fi e migliorare la qualità dell’estensione del segnale. Inoltre, se l’extender è associato e connesso a Internet, è anche possibile utilizzare la porta Ethernet per collegare qualsiasi dispositivo cablato, come smart TV, lettore multimediale, console di gioco o PC.

Basta collegare il cavo alla porta Ethernet per convertire facilmente la connessione Internet cablata in un segnale wireless dual-band. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

