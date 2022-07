Ripetitore TP-Link Mercusys ME10 a meno di 12 euro su Amazon!

Il range extender a parete ME10 è progettato per espandere la copertura WiFi e migliorare la potenza del segnale della rete host esistente. Con velocità fino a 300 Mbps, puoi goderti il Wi-Fi im ogni posto sia per i giochi online, il download di file di grandi dimensioni e la visione di film ad alta definizione. Ora in promo su Amazon a soli 11,89€.

Grazie a questo extender eliminerai le zone morte del Wi-Fi potenziando il segnale in aree precedentemente irraggiungibili o difficili da cablare. La velocità massima raggiungibile è 300 Mbps, ideale per soddisfare le diverse esigenze come: streaming, download di file pesanti, programmi che richiedono un utilizzo di internet costante e gaming.



Inoltre è facile da configurare grazie alla funzione One-Touch: basta premere il pulsante WPS per espandere la copertura Wi-Fi in pochi secondi. E’ presente anche un indicatore di segnale: il LED multicolore ti aiuta a trovare la posizione giusta per il tuo range extender. Presente anche una porta veloce 10/100 Mbps per PC, IPTV e console di gioco. Funziona con qualsiasi router o punto di accesso wireless.

Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 30%, e se sei cliente Prime ricorda di scegliere la spedizione veloce in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.