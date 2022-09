Ripetitore TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi in offerta speciale su Amazon

Elimina i punti morti del Wi-Fi dalla tua casa collegando il range extender Wi-Fi mesh dual-band RE330 AC1200 di TP-Link a una presa di corrente disponibile e configurandolo per funzionare con la tua rete wireless esistente con la semplice pressione di un pulsante. Progettato per funzionare con reti compatibili con OneMesh, questo extender dual-band 802.11ac trasferisce dati fino a 1167 Mb/s sulle frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz. Acquistalo su Amazon a soli 29,96€ invece di 44,99€.

Con una rete mesh, tutti i dispositivi funzionano utilizzando un unico ID di rete (SSID) e passano automaticamente ai moduli con il segnale più forte per mantenere lo streaming video fluido e le esperienze di gioco online mentre ci si sposta da una stanza all’altra. Non preoccuparti se non disponi di una rete mesh: RE330 funziona con quasi tutti i router, indipendentemente dalla marca, come un tradizionale ripetitore di segnale.

Inoltre, puoi configurare il RE330 per funzionare come punto di accesso collegandoti direttamente al tuo router o switch di rete tramite la sua porta Ethernet 10/100 Mb/s per aggiungere connettività wireless. Utilizza l’app TP-Link Tether o l’interfaccia basata sul web per configurare e gestire rapidamente la tua rete mesh.

Dotato di due potenti antenne interne, il range extender RE330 può essere aggiunto alla rete Wi-Fi OneMesh 802.11ac esistente, fornendo un throughput di dati fino a 1167 Mb/s sulle frequenze di 2,4 e 5 GHz. Le reti mesh utilizzano un unico nome di rete, fornendo un roaming senza interruzioni da stanza a stanza in tutta la casa senza far cadere il segnale.

Basta premere il pulsante WPS sul router compatibile, quindi premerlo sul RE330 entro due minuti per accoppiare i due dispositivi. L’indicatore di segnale intelligente del range extender ti aiuta a trovare il posizionamento ottimale. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

