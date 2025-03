Ripetitore Wi-Fi 6 AVM FRITZ! in sconto bomba: lo porti a casa ad un prezzo mini

Se la tua rete WiFi a casa spesso ti abbandona o rallenta improvvisamente, non puoi che ottimizzarla con il Ripetitore Wi-Fi 6 AVM FRITZ!Repeater. Oggi è disponibile su Amazon a soli 60 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Ad un prezzo così stracciato gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

AVM FRITZ!Repeater: come utilizzare il ripetitore Wi-Fi 6

L’AVM FRITZ!Repeater garantisce una linea Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica, ed offre una selezione automatica e intelligente della banda: nello specifico si può optare tra una banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e una banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps).

La connettività super estesa è il suo punto di forza infatti supporta canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Inoltre questo modello tiene conto del numero sempre crescente di dispositivi wireless presenti all’interno dell’ambiente domestico: potrai connettere contemporaneamente tutto ciò che vuoi, che si tratti di smartphone, di tablet, di PC, di televisori 4K, di lampadine Smart e così via.

Il ripetitore, tra l’altro, assicura una migliore distribuzione della larghezza di banda disponibile così da garantire una linea sempre veloce ed affidabile in ogni angolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.