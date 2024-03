Ripetitore Wi-Fi non funziona? Ecco il dispositivo che salva la situazione!

Ci sono dei casi in cui, per quanto si punti sulla qualità, il ripetitore Wi-Fi non funziona. Il motivo? C’è troppa distanza tra il router principale e il dispositivo attraverso il quale volete amplificare il segnale. Esistono però delle soluzioni. Quella più semplice, adatta a moltissime situazioni, è l’utilizzo di una coppia di Powerline. Si tratta di dispositivi che, grazie ad una tecnologia certificata e perfettamente funzionante, fanno viaggiare il segnale Ethernet attraverso la corrente di casa. Oggi è in super sconto a tempo su Amazon la coppia di Powerline Gigabit TP-Link PG 1200. Il prezzo? Solo 59,99€ grazie al ribasso dell’8%! Approfittane subito!

Connettività anche dove il ripetitore Wi-Fi non arriva: ecco le Powerline

Il TP-Link PG1200 KIT Powerline G.hn1200 è la soluzione più semplice per chi cerca di estendere la propria rete internet domestica senza compromettere la velocità o la stabilità della connessione. Questo kit, più affidabile rispetto ai modelli precedenti, sfrutta la tecnologia G.hn Wave2 SISO per garantire una connessione più veloce, con una porta Gigabit che assicura prestazioni davvero ottime.

L’installazione del TP-Link PG1200 è semplicissima: basta collegare un dispositivo a una presa elettrica a muro e attaccare il cavo Ethernet sia al dispositivo che al router o modem. Dopo l’accensione dei LED sinistro e destro, si installa il secondo dispositivo collegandolo a muro e poi con il cavo Ethernet a un PC. Con la semplice pressione del pulsante PAIR, i dispositivi si accoppiano e i tre LED diventano verde fisso, segnalando che la connessione è stata estesa con successo.

La ricevente può ovviamente essere collegata ad un piccolo router Wi-Fi oppure ad un semplice access point in grado di creare una nuova connessione Wi-Fi, questa volta più stabile rispetto alla precedente.

Il grande vantaggio del TP-Link PG1200 è che, a differenza dei ripetitori Wi-Fi, non è influenzato da ostacoli come muri spessi o grandi distanze. Questo lo rende perfetto per collegare internet in luoghi difficili da raggiungere come garage, soffitte, mansarde purché siano all’interno dello stesso impianto elettrico e contatore.

Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa il TP-Link PG1200 KIT Powerline a soli 59,99€, con uno sconto dell’8%. Questa è la vera soluzione semplice al ripetitore Wi-Fi che non funziona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.