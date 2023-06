Ripetitore WiFi NETVIP: amplifichi ed estendi il tuo segnale anche in un bunker

Il ripetitore WiFi NETVIP è un dispositivo che ti consente di amplificare e estendere il segnale WiFi della tua rete domestica. Con una velocità di trasmissione fino a 1200Mbps e la capacità di lavorare su entrambe le bande di frequenza 2,4GHz e 5GHz, questo ripetitore WiFi assicura una connessione stabile e veloce in tutta la tua casa. Compralo subito a 30€ su Amazon approfittando dello sconto del 20% ottenibile spuntando sulla pagina del prodotto l’apposito coupon.

NETVIP, il ripetitore che manda il segnale anche sulla luna

Dotato di 4 antenne esterne ad alta guadagno, il ripetitore WiFi NETVIP migliora la copertura del segnale WiFi, consentendo di navigare su Internet, guardare video in streaming e giocare online senza interruzioni. Le antenne possono essere regolate in modo flessibile per ottenere la migliore ricezione del segnale. Grazie al suo design compatto e alla spina integrata, il ripetitore WiFi NETVIP è facile da installare in qualsiasi presa elettrica senza occupare spazio aggiuntivo.

Puoi posizionarlo in un punto strategico della tua casa per ottenere la migliore copertura del segnale WiFi. Il ripetitore WiFi è dotato di 2 porte LAN, che ti permettono di collegare dispositivi cablati come computer, console di gioco o smart TV per una connessione Internet stabile e veloce. In questo modo, puoi sfruttare al massimo la larghezza di banda disponibile.

La configurazione del ripetitore WiFi NETVIP è semplice e veloce. Basta collegare il ripetitore alla presa elettrica, accedere alla pagina di configurazione tramite il tuo browser e seguire le istruzioni per completare la configurazione. È compatibile con la maggior parte dei modem e router WiFi presenti sul mercato. Compralo subito a 30€ su Amazon approfittando dello sconto del 20% ottenibile spuntando sulla pagina del prodotto l’apposito coupon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.