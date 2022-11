Ripetitore Wifi Wireless TP-Link RE330 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Estendi la portata del Wi-Fi dalla tua casa grazie al range extender Wi-Fi mesh dual-band RE330 AC1200 di TP-Link. Progettato per funzionare con reti compatibili con OneMesh, questo extender dual-band 802.11ac trasferisce dati fino a 1167 Mb/s sulle frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz. Con una rete mesh, tutti i dispositivi funzionano utilizzando un unico ID di rete (SSID) e passano automaticamente i dispositivi collegati ai moduli con il segnale più forte. Acquistalo su Amazon a soli 29,96€ invece di 44,99€.

Non preoccuparti se non disponi di una rete mesh: il RE330 funziona con quasi tutti i router, indipendentemente dalla marca, come un tradizionale ripetitore di segnale può estendere la portata della copertura wireless. Inoltre, puoi configurarlo per farlo funzionare come punto di accesso collegandoti direttamente al tuo router o switch di rete tramite la sua porta Ethernet 10/100 Mb/s. Utilizza l’app TP-Link Tether o l’interfaccia basata sul web per configurare e gestire rapidamente la tua rete mesh.

Il dispositivo è dotato di due potenti antenne interne, e può essere aggiunto alla rete Wi-Fi OneMesh 802.11ac esistente, fornendo un throughput di dati fino a 1167 Mb/s sulle frequenze di 2,4 e 5 GHz. Le reti mesh utilizzano un unico nome di rete, fornendo un roaming senza interruzioni da stanza a stanza in tutta la casa senza far cadere il segnale.

I dispositivi wireless passano automaticamente al satellite con la connessione più veloce al router. Una banda di segnale dedicata come backhaul Wi-Fi dedicato al router mentre si utilizza l’altra come punto di accesso per dispositivi wireless per massimizzare la larghezza di banda disponibile. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.