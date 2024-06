Ripetitore Wireless TP-Link a SOLI 12 EURO: promo ESCLUSIVA su Amazon

Se vuoi una connessione potente e velocissima in ogni angolo di casa, approfitta della promozione sul Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link! Oggi è disponibile su Amazon a soli 12 euro con un mega sconto del 24%.

Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link è in grado di rafforzare il segnale del tuo router domestico e ampliare la copertura raggiungendo gli angoli della casa in cui la connessione Wi-Fi non arriva, oppure risulta debole e instabile.

Basterà posizionare il dispositivo tra il router e la zona da coprire per essere subito pronto a navigare con velocità e elevatissima.

Questo modello è compatibile con tutti i router e gli access point Wi-Fi, inoltre si caratterizza per una velocità di connessione fino a 300Mbps in 2.4GHz quindi è perfetto per le attività di navigazione quotidiane e per lo streaming video.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basta premere il tasto WPS sul router e il tasto WPS di ME10 per connettere in tutta semplicità i due dispositivi. Inoltre puoi posizionare il router seguendo le indicazioni dello smart LED per ottenere le migliori prestazioni e una connessione ottimale.

Per finire, il ripetitore è dotato di porta LAN 10-100Mbps per il collegamento di dispositivi cablati alla rete e della Modalità Access Point per connetterlo alla rete Ethernet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.