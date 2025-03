Ripetitore Wireless TP-Link: con le Offerte di Primavera lo paghi solo 16€

Continuano le Offerte di Primavera su Amazon e, se vuoi assicurarti una connessione internet a casa sempre stabile e veloce, approfitta subito della promozione sul Ripetitore Wireless TP-Link! Oggi è disponibile a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, a questo prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Ripetitore Wireless TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ripetitore Wireless TP-Link si caratterizza per una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, quindi risulta essere ideale per streaming video e gaming online.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie all‘installazione a muro che rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l’utilizzo del prodotto. Successivamente, basterà la pressione del tasto WPS sull’access point o sul router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per azionare il dispositivo ed usufruire di una linea internet affidabile in tutta casa.

Inoltre, questo modello dispone anche di una porta LAN che è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando praticamente l’articolo in un adattatore.

Il ripetitore, tra l’altro, è dotato di un indicatore LED che mostra il livello del segnale proveniente dall’access point o dal router sorgente ricevuto dal dispositivo: in questo modo sarà ancora più semplice determinare il miglior posizionamento per una connessione impeccabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.