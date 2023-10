Il ripetitore wireless TP-Link in SCONTO INCREDIBILE!

Sei in cerca di un ripetitore wireless economico? L’offerta giusta è arrivata: il ripetitore wireless TP-Link TL-WA850RE è in super sconto Amazon! Oggi il prezzo è di soli 16,99€ con un ribasso del 15%. Questo è uno di quegli sconti di cui approfittare subito!

Il ripetitore wireless entry level di TP-Link

In moltissimi sono in cerca di un modo per migliorare la propria connettività Wi-Fi casalinga. Il problema, spesso, è quello di dover connettere alla rete wireless dispositivi troppo lontani dal router casalingo.

Come si può risolvere questa situazione? Beh con un ripetitore wireless! Sul mercato cono disponibili moltissimi modelli e, in molti casi, gli utenti non sanno quale acquistare. A volte però il risparmio estremo è quello che, effettivamente, conviene cogliere al volo.

Oggi infatti Amazon sconta un prodotto che ha avuto moltissimo successo vista la sua affidabilità e l’ottima qualità. Parliamo del TP-Link TL-WA850RE: un ripetitore wireless o Wi-Fi extender mono banda in grado di raggiungere la velocità massima di 300 Mbps. Il dispositivo è dotato di porta LAN che lo rende perfetto per cablare tutti quei vecchi dispositivi sprovvisti di scheda wireless oltre che gli da la possibilità di diffondere a sua volta una rete dati cablata in un singolo punto della casa grazie alla modalità Access Point.

Un prodotto del genere non brillerà di sicuro per le sue doti tecniche, ma garantisce ottime prestazioni a fronte di una spesa davvero irrisoria. Grazie a lui, con pochissimi euro, si potranno risolvere i problemi di rete più comuni in moltissime abitazioni o uffici. Inoltre, considerando la tecnologia a bordo, è perfetto per l’utilizzo di tutti quei dispositivi per la smart home compatibili esclusivamente con la banda Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il software a bordo vi guiderà nell’impostazione del device e renderà la sua installazione facile e veloce oltre che alla portata di tutti.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta Amazon del 15% per l’acquisto del ripetitore wireless TP-Link TL-WA850RE. Oggi il prezzo è di soli 16,99€!

