Ripetitore Wireless Xiaomi a quasi META' PREZZO: lo porti a casa a SOLI 15 EURO

Per assicurarti una connessione stabile e velocissima in ogni angolo di casa, anche quello più lontano al modem, approfitta della mega promozione sul Ripetitore Wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro! Oggi su eBay è disponibile a soli 15 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ripetitore Wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ripetitore Wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro si connette al router in modalità wireless, rafforzando ed espandendo il segnale in ogni angolo della casa, anche nei punti difficili da raggiungere, come bagni, balconi e camere da letto. Ciò garantisce una maggiore copertura Internet affidabile e ad alta velocità per tutti i dispositivi come notebook, tablet, smartphone, console di gioco e smart TV.

È dotato di un’antenna esterna per mantenere una velocità di trasmissione di 300 Mbps, aumentando contemporaneamente la stabilità del segnale. La connessione migliore viene selezionata automaticamente per offrire un’esperienza ottimizzata ovunque e in qualsiasi momento.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima: basterà posizionare il repeater vicino al router, accenderlo e attendere che la spia gialla inizi a lampeggiare, per poi eseguire la scansione del codice QR, installare l’applicazione e seguire le istruzioni per aggiungere il dispositivo. Quando la spia diventa blu, l’associazione è completata e servirà solo scollegare e collegare Mi Repeater Wi-Fi Pro in una data posizione per ottenere la migliore qualità di segnale e la migliore copertura possibile in casa.

Oggi il Ripetitore Wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è disponibile su eBay a soli 15 euro con uno sconto bomba del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.