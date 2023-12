Riponi il tuo Albero di Natale in questa borsa in OFFERTA: fino a 210 metri!

SONGMICS RXS003R03 è una borsa per Albero di Natale, una Custodia capace di introdurre un albero alto fino a 210 cm. Tessuto Oxford 600D resistente, leggero e impermeabile, ideale anche per riporlo in garage umidi. Maniglie spesse, tipico colore rosso. Prendila ora e pagala solo 23,99 euro grazie al 20% di sconto! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

SONGMICS borsa per Albero di Natale: le caratteristiche

Dove ho messo l’albero? Se questa è la domanda che ti poni ogni anno arrivato il Natale, la risposta è semplice! Prova in questa custodia per albero, che con il suo colore rosso infonde la magia del Natale. Non solo per l’albero: questa borsa per albero di Natale ampia 120 x 38 x 50 cm offre spazio sufficiente per alberi artificiali fino a 210 cm di altezza. Hai delle palline decorative, stelle e pigne? Mettici anche loro!

Sicuro e a prova di polvere: Realizzato con tessuto Oxford di qualità, questo sacco porta albero è resistente all’usura, all’umidità e alla polvere. Lascia che il tuo albero ci stia fino all’anno prossimo. Un aiuto in più: Portare un pesante albero dal garage al salotto non è facile! La borsa per albero di Natale è provvista di 2 maniglie spesse 3,5 cm e rinforzate per aiutarti nel trasporto non solo per questo Natale ma anche per tutti i prossimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.