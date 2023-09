Riprendi ogni momento con ACTION CAM Insta360 in offerta

Al giorno d’oggi siamo ormai abituati a riprendere e catturare qualsiasi momento con i nostri smartphone, che spesso e volentieri hanno delle fotocamere che hanno da invidiare ben poco alle macchine fotografica, almeno in mobilità. Spesso e volentieri c’è però necessità di riprendere in maniera più dinamica, e questo viene senz’altro favorito dall’uso delle action cam, che diventano davvero fondamentali in questi casi. Sulla base di questo bisogno Amazon ha recentemente pensato di proporti la action cam Insta360 RS Twin Edition in offerta all’incredibile prezzo di soli 464 euro, con uno sconto pari a più di 30 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

L’action cam definitiva

Grazie a quest’action cam hai la possibilità di avere una versatilità praticamente totale, grazie soprattutto all’obiettivo Boost 4K e all’obiettivo 360 che ti permettono di fare delle riprese mozzafiato, in ogni situazione in cui ti trovi. Eccellente in questo caso la possibilità di scambiare l’obiettivo in ogni momento che desideri, in base alle necessità del contesto in cui ti ritrovi.

Ottima anche la modalità Widscreen in 6K, con cui potrai effettuare riprese con rapporto 2.35:1, come se fossi al cinema. Nulla da dire anche nel caso in cui volessi scattare delle foto, grazie all’eccellente sensore da ben 48 megapixel, grazie al quale riuscirai a catturare ogni dettaglio, anche il più piccolo.

Grazie allo stick invisibile, poi, l’action cam può scomparire completamente dalle riprese, senza avere nemmeno la necessità di un cameraman oltre a te.

L’action cam insta360 è poi davvero resistente oltre che impermeabile, essendo in grado di arrivare fino a 5 metri di profondità. È possibile in questo caso far uso del case subacqueo, in modo tale da proteggere la tua fotocamera e non avere così nessuna preoccupazione o pensiero.

Insomma, con poco più di 460 euro hai la possibilità di portarti a casa un’action cam di tutto rispetto grazie alla quale potrai catturare ogni tuo momento durante i tuoi viaggi o nel corso degli sport più estremi: ecco solo un paio dei tantissimi motivi per i quali ti consigliamo caldamente di acquistare questa action cam Insta360 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

