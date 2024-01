Riprese al top con ACTION CAM AKASO in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di effettuare delle riprese, soprattutto quando siamo in vacanza, per immortalare i nostri migliori ricordi. Non sempre le fotocamere dei nostri smartphone sono sufficienti per quest’evenienza, soprattutto nel caso in cui si tratti di sport estremi in cui il rischio che si danneggino è particolarmente elevato: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la action cam AKASO in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con un ottimo 21% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 35 euro offerto da Amazon avrai la possibilità di pagarlo soli 154 euro, risparmiando ancora un bel po’.

Action Cam AKASO: sempre al tuo servizio

Tra i punti di forza alla base di questa sensazionale action-cam troviamo la possibilità di effettuare riprese alla strabiliante risoluzione 4K e sensore principale da 20 megapixel, restituendo ogni possibile dettaglio dei tuoi panorami preferiti, da condividere sia con amici che famigliari.

Davvero eccezionale l’impermeabilità alla base di questa action cam, con una resistenza fino a 5 metri di profondità senza alcun tipo di problema. Grazie alla custodia protettiva è poi possibile arrivare fino a 40 metri di profondità, risultando utilissimo per le tue immersioni subacquee. Non dovrai preoccuparti di utilizzarle quindi per il surf o altri sport estremi acquatici, potendola portare sia al mare che in piscina senza alcun tipo di problema.

Molto apprezzata la presenza dello schermo LCD integrato che mostra tutte le informazioni fondamentali, come lo stato di carica della batteria, l’avvio o la pausa della registrazione e tanto altro ancora. Avrai addirittura la possibilità di implementare i comandi vocali, in modo tale da utilizzarla perfino senza l’ausilio delle mani.

Puoi perfino regolare l’angolo di visione, andando a comprendere rispettivamente i 170°, 140°, 110° e infine 70°, oltre alla possibilità di correggere l’angolo di distorsione in modo tale da restituire un’immagine più equilibrata possibile.

In definitiva a poco più di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente in commercio, con cui potrai effettuare le migliori riprese possibili durante i tuoi sport estremi e non solo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa action cam AKASO in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

