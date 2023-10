Riprese assurde con ACTION CAM 4K in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi gli sport estremi sono diventati tra le passioni principali di moltissime persone: pensiamo per esempio al kitesurf, al paracadutismo e quant’altro, che restituiscono emozioni davvero adrenaliniche. In questi casi spesso si ha il bisogno di riprendere quei momenti, così da conservarli per sempre e farne eventuali video da pubblicare sui propri social. Alla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti la action cam 4K Surfola in offerta all’incredibile prezzo di 47 euro, con uno sconto del 32% rispetto all’originale prezzo di listino: non è finita qui però, dal momento che grazie al coupon offerto da Amazon hai un ulteriore 15% di sconto, riuscendo così ad arrivare a soli 40 euro.

Action cam 4K: ogni momento impresso

Uno dei punti di forza alla base di questa action cam consiste nella sua estrema impermeabilità: ti basterà infatti far uso di una semplice custodia per poterla portare sott’acqua, arrivando anche a decine e decine di metri di profondità senza il minimo pensiero o preoccupazione: l’action cam funziona infatti fino a 40 metri di profondità, così che potrai esplorare le profondità marine riuscendo a immortalare alla perfezione tutti quei momenti.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro di questo dispositivo: oltre agli altoparlanti integrati è presente anche un microfono esterno, che permette di ridurre sensibilmente il rumore circostante, riuscendo a isolare maggiormente ciò che vuoi ascoltare.

Per non parlare poi del peso davvero irrisorio: pesando infatti solo 43 grammi, puoi portarla praticamente dovunque senza nemmeno accorgerti: puoi perfino montarla sul tuo casco, e non ne sentirai nemmeno il peso.

È presente perfino una strabiliante modalità time-lapse, che ti permette di effettuare diversi scatti a una certa distanza l’uno dall’altro, una modalità davvero perfetta per le albe, i tramonti o le grandi metropoli con le luci del traffico. Eccellente anche la risoluzione 4K a 30 frame al secondo, grazie al quale non ti perderai nessun dettaglio dei tuoi momenti preferiti.

In definitiva, a praticamente 40 euro hai la possibilità di portarti a casa un’action cam davvero performante, grazie al quale non ti perderai più nessun tuo momento adrenalinico: ecco perchè ti suggeriamo fortemente di acquistare la action cam 4K Surfola in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.