Riprese eccezionali con INSTA360 in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi una fotocamera che ci permetta di immortalare i nostri momenti migliori, soprattutto quando siamo in vacanza. Non sempre però la fotocamera del nostro smartphone è adatta a questo utilizzo, soprattutto se si tratta di sport estremi, dove sono invece maggiormente indicate le action cam. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti Insta360 X3 in offerta al sensazionale prezzo di soli 537 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da Insta360.

Insta360: sprigiona le tue idee

Tra i punti salienti di questa action cam troviamo sicuramene la modalità 360° Capture & Refrain, che permette di effettuare riprese all’incredibile risoluzione di 5.7K a 60 frame al secondo, in modo da creare dei video mozzafiato da condividere sui social e con i tuoi amici e famigliari. Grazie agli elevati frame al secondo avrai la possibilità di modificare in lungo e in largo le impostazioni dei tuoi video, ricreando anche dei piacevoli slow-motion per le sequenze più importanti e significative.

Molto apprezzata anche la presenza della modalità obiettivo singolo 4K, che ti consente di effettuare riprese con il sensore ultragrandangolare, con un campo visivo vastissimo che permette di non perdersi niente del panorama che si ha attorno. Grazie all’implementazione della tecnologia FlowState & 360 Horizon Lock, poi, i tuoi video saranno più stabilizzati che mai, garantendo in ogni condizione un eccellente livellamento, in modo tale da restituire dei video fluidi e dinamici.

Un’altra caratteristica davvero sensazionale alla base di questa action cam consiste nella visualizzazione in terza persona: essa è infatti in grado di scomparire direttamente dalle riprese, permettendoti di avere dei video al pari di quelli effettuati con dei droni professionali.

Davvero sensazionale anche l’autonomia, grazie alla batteria da ben 1800 mAh che ti permette di effettuare ore e ore di riprese senza la benché minima preoccupazione.

In definitiva a poco più di 530 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente in circolazione, con cui potrai effettuare riprese suggestive e mozzafiato in ogni condizione: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Insta360 X3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

