Riprese estreme con insta360 in OFFERTA su Amazon

Spesso e volentieri quando siamo in vacanza o pratichiamo sport estremi sentiamo la necessità di immortalare certi momenti, e non sempre le classiche fotocamere o gli smartphone si prestano a questa necessità. Ecco dunque che le action cam assumono un’importanza davvero fondamentale in questi contesti: alla luce di questo Amazon han ben pensato di proporti l’action cam insta360 One RS 4K Edition in offerta al sensazionale prezzo di soli 256 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso insta360.

Insta360: immergiti nell’azione

Il comparto fotocamera alla base di questa action cam è davvero sorprendente e sbalorditivo: tutto viene mosso dal sensore da ben 48 megapixel, che ti permette di fare degli scatti suggestivi per immortalare ogni tuo ricordo. Oltre a questo hai anche la possibilità di effettuare riprese alla risoluzione 4K e a ben 60 frame al secondo, così da riprendere anche i momenti più estremi delle tue attività.

Grazie alla funzionalità Active HDR e Widescreen 6K avrai delle riprese con un ampissimo angolo di visione, che ti permetterà di ricreare dei video davvero evocativi e meravigliosi da condividere in un secondo momento sui social network.

Molto apprezzato poi il design modulare alla base di questa action cam: gli obiettivi sono infatti totalmente intercambiabili in base alle tue esigenze del momento, dandoti la possibilità di acquistare eventuali obiettivi aggiuntivi, tra cui ad esempio l’obiettivo 360 ultra-creativo.

Grazie alla stabilizzazione FlowState poi riuscirai ad ottenere dei video completamente stabilizzanti, andando ad eliminare tutti quei fastidiosi movimenti traballanti presenti con altri modelli di action cam concorrenti: non avrai neanche la necessità di editare i video, dal momento che saranno già perfetti e pronti per essere pubblicati e condivisi con i tuoi amici. Per non parlare della funzionalità Horizon Lock, che permette di ottenere foto e video completamente livellati, senza nessuna inclinazione.

In definitiva a poco più di 250 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente presenti sul mercato, con cui potrai finalmente effettuare delle riprese mozzafiato durante i tuoi momenti di sport estremo, o quando ti trovi in vacanza: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa action cam insta360 One RS 4K Edition in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

