Riprese estreme con INSTA360 ONE X2 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di riprendere e immortalare i nostri migliori momenti, soprattutto quando siamo in vacanza o pratichiamo sport estremi. Soprattutto in quest’ultimo caso la fotocamera del nostro smartphone non è sempre sufficiente, motivo per il quale è preferibile optare per soluzioni migliori come le action cam. Alla luce di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti la Insta360 One X2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 342 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Insta360.

Insta360: riprese dovunque vuoi

Grazie a questa action cam avrai finalmente la possibilità di riprendere e registrare video a 360°, riuscendo così a non perderti nulla dei tuoi momenti migliori, con una strabiliante risoluzione di 5.7K e 100 Mbit al secondo, in modo tale da garantirti il massimo della qualità possibile.

Grazie alla tecnologia di stabilizzazione Flowstate riuscirai ad ottenere il massimo dai tuoi video, evitando in questo modo i fastidiosi traballii che si verificano in gran parte delle action cam della concorrenza, con l’ausilio di uno speciale algoritmo che migliora significativamente le riprese.

Molto apprezzata la presenza del selfie stick completamente invisibile, che ti consente di effettuare le migliori riprese per il tuo video pur non essendo visibile al loro interno, con la rimozione totale in fase di montaggio. Non avrai quindi necessità di un drone o altri dispositivi esterni, dal momento che sarai perfettamente in grado di effettuare riprese con questa action cam.

La Insta360 è totalmente impermeabile grazie alla certificazione IPX8: potrai dunque portarla senza problemi al mare o in piscina senza doverti minimamente preoccupare di qualsiasi traccia d’acqua, avendo tralaltro la possibilità di raggiungere una profondità massima di 10 metri. Nel caso in cui tu voglia scendere a una maggiore profondità avrai la possibilità di utilizzare la custodia Dive Case, che ti permetterà di arrivare a ben 45 metri di profondità.

In definitiva a poco più di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente presenti in commercio, con cui potrai finalmente immortalare i tuoi momenti più estremi, dentro e fuori dall’acqua: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Insta360 One X2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.