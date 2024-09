Riprese in 4K impeccabili con l'Action cam al suo prezzo minimo storico

Per filmare le tue avventure anche più spericolate, prova l’Action cam DJI Osmo Action 4 Combo! Oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 275 euro con uno sconto conveniente del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così interessante non capita tutti i giorni!

Action cam DJI Osmo Action 4 Combo: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Action cam DJI Osmo Action 4 Combo si contraddistingue per un sensore più grande che offre una migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario.

È dotata di prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M che prevengono la perdita di nitidezza e dettagli e semplificano ulteriormente la gradazione del colore e la post-produzione durante la modifica di filmati.

Inoltre permette di realizzare filmati sportivi ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV, così da sperimentare la prospettiva in prima persona. Un’altra cartteristica interessante è sicuramente lo Slow motion con cui potrai sbizzarrirti per contenuti davvero originali.

La sua resistenza è eccezionale tanto da poter essere usata al freddo fino a -20°C e poter registrare fino a 150 minuti anche a basse temperature. Tra l’altro dispone dell’innovativa HorizonSteady ovvero una potente funzione di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche se ruotata di 360º. Potrai anche scegliere tra 3 modalità di stabilizzazione differente per garantire riprese fluide anche durante le situazioni più impegnative.

Oggi l’Action cam DJI Osmo Action 4 Combo è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 275 euro con uno sconto conveniente del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così interessante non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.