Riprese in volo con DRONE DJI AVATA in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi sentiamo la necessità, quando ci ritroviamo in vacanza o in qualche posto suggestivo, di effettuare delle riprese mozzafiato per migliorare ancor di più i nostri video. I droni in tal senso sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati, dal momento che grazie alla loro estrema versatilità permettono di ottenere delle riprese davvero sbalorditive. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti il drone DJI Avata in offerta all’incredibile prezzo di soli 543 euro, con un ottimo sconto di 36 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, DJI.

DJI Avata: la tua creatività in volo

Uno dei punti di forza alla base di questo specifico drone consiste nella sua estrema immersività: associandolo infatti al visore DJI, puoi sperimentare un’esperienza di volo in prima persona come mai prima d’ora, riuscendo tra le altre cose a ottenere il pieno controllo sul dispositivo, senza rischi o pericoli di sorta.

Il volo viene infatti comandato grazie al DJI Motion Controller, che segue alla precisione e con fedeltà assoluta ogni singolo movimento della tua mano, in modo da navigare in totale sicurezza.

Il comparto video di questo drone poi è davvero eccellente e sbalorditivo: esso è infatti in grado di registrare video alla risoluzione 4K a 60 frame al secondo, donandoti una fluidità mai vista prima d’ora. Grazie al FOV di 155 gradi, poi, il panorama che ti trovi davanti sarà più valorizzato che mai. Grazie poi alla tecnologia HorizonSteady e RockSteady avrai una stabilizzazione delle riprese super efficiente.

Il design di questo DJI Avata è davvero compatto, con un peso leggerissimo: puoi trasportarlo comodamente in viaggio, mettendolo all’interno del tuo zaino o della valigia senza alcun tipo di problema. Grazie alle dimensioni estremamente ridotte del drone in sé, è in grado di arrivare anche negli spazi più angusti ed estremi, per delle riprese mozzafiato. Con l’ausilio delle paraeliche incluse nella confezione, poi, potrai effettuare anche voli in bassa quota senza rischiare alcun pericolo.

In definitiva a poco più di 540 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori droni attualmente in circolazione, per rendere ancor più emozionanti e coinvolgenti i tuoi video della vacanza da pubblicare online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo drone DJI Avata in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili stanno per terminare proprio in queste ultime ore.

