Riprese mozzafiato con DRONE DJI AVATA in offerta

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più la necessità di effettuare riprese sensazionali, e non sempre le nostre fotocamere si prestano a questo. In particolare nel corso degli ultimi anni si sono fatti strada i droni, che permettono di fare delle riprese stupefacenti, anche a centinaia di metri d’altezza. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il drone DJI Avata in combo con il nuovo RC Motion 2 e il visore DJI Goggles 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 930 euro, con ben il 27% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso DJI.

Drone DJI Avata: vola con gli occhi

Il punto sensazionale di quest’offerta di Amazon consiste nella presenza del visore DJI Goggles 2, che ti permette di vivere una vera e propria esperienza di volo a 360 gradi che rasenta il realismo. Grazie poi al telecomando RC Motion 2, anch’esso incluso nel pacchetto, potrai comandarlo completamente e liberamente con l’utilizzo dei movimenti della tua mano, permettendoti di volare in totale sicurezza.

La fotocamera alla base di questo drone è davvero sensazionale, permettendoti di registrare video alla risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, con un ampio angolo di visione pari a ben 155 gradi, così da restituirti delle immagini davvero mozzafiato che potrai condividere sui social con i tuoi amici e famigliari.

Grazie poi all’implementazione delle tecnologie RockSteady e HorizonSteady, tutte le tue riprese saranno più stabilizzate che mai, permettendoti un’ottima visione. Il drone è caratterizzato da un design estremamente leggero e compatto, puoi trasportare questo drone DJI praticamente ovunque, che sia all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio.

La sicurezza è sicuramente la parola chiave alla base di DJI Avata: gli elevati standard di sicurezza sono garantiti in particolare dalla presenza delle paraeliche, un pulsante per il freno di emergenza e per finire dei sensori inferiori, che saranno perfettamente in grado di monitorare i tuoi voli a bassa quota, evitando ogni rischio a monte.

In definitiva, a poco più di 900 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori droni attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai fare delle riprese davvero meravigliose di tutti i posti che visiterai: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo drone DJI Avata in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato per il Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.