Riprese mozzafiato con GoPro HERO11 Black in offerta

Spesso e volentieri sentiamo il bisogno di immortalare i nostri momenti preferiti, soprattutto quando siamo in vacanza o pratichiamo degli sport estremi. Soprattutto in quest’ultimo caso è necessaria un’action cam che riesca a fare riprese anche in condizioni estreme con delle ottime prestazioni: ecco che Amazon ha quindi ben pensato di proporti l’action cam GoPro Hero11 Black in offerta al sensazionale prezzo di soli 349 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso GoPro.

GoPro Hero11 Black: le riprese più belle di sempre

Grazie a questa action cam potrai finalmente effettuare delle riprese mozzafiato grazie a un comparto video eccezionale: GoPro Hero11 Black presenta infatti un sensore da 27 megapixel, che permette di fare delle foto davvero suggestive e mozzafiato. Oltre a questo permette di girare video con risoluzione Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo, restituendo così la massima fluidità possibile.

Il nuovo sensore permette, tra le altre cose, una visione ben più ampia rispetto ai modelli precedenti, riuscendo così a rappresentare alla perfezione i panorami che incontri nel mezzo delle tue vacanze. Questo ti permetterà di effettuare delle riprese degne di un film, che non sfigureranno nemmeno sul più grande televisore da salotto.

Per non parlare poi della stabilizzazione HyperSmooth 5.0, che permette di avere delle immagini perfettamente stabili e non traballanti, a differenza dei tanti modelli concorrenti. Avrai a disposizione un doppio schermo LCD, che ti consentirà di visionare in tempo reale ciò che stai riprendendo, permettendoti di regolarti sulla base di quello per l’inquadratura delle tue scene.

Questa action cam poi è davvero robusta, dal momento che è totalmente impermeabile all’acqua, perciò potrai portarla senza problemi anche in piscina o al mare, senza temere in alcun modo l’acqua, o addirittura la neve in montagna. Molto apprezzata in tal senso la presenza del copriobiettivo idrorepellente, che permette di evitare ogni fastidioso fenomeno di lens flare che potrebbe verificarsi in presenza dell’acqua.

In definitiva a poco più di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente in commercio, con cui potrai effettuare qualsiasi tipo di ripresa durante i tuoi sport più estremi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa GoPro Hero 11 Black in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.