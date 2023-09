Riprese MOZZAFIATO con il drone DJI Avata Fly in offerta

Al giorno d’oggi sono tantissime le possibilità per effettuare riprese video mozzafiato, in grado di lasciare a bocca aperta tutti. Uno dei mezzi migliori in tal senso è rappresentato dall’utilizzo dei droni, che permettono di raggiungere qualsiasi altezza possibile per effettuare le migliori riprese possibili dall’alto di un panorama. Proprio a tale evenienza ha recentemente pensato Amazon proponendoti il drone DJI Avata Fly Smart Combo in offerta all’incredibile prezzo di soli 999 euro, con un ottimo sconto di 160 euro rispetto al prezzo originario di partenza suggerito dalla stessa DJI.

Il drone DJI più performante di sempre

Una delle funzionalità più interessanti alla base di questo drone DJI consiste nella possibilità di collegarlo a un visore DJI, in modo tale da sperimentare un’esperienza di volo super realistica, grazie al quale potrai guidarlo in cielo nel migliore dei modi. In questo caso è possibile comandare il tutto con il DJI Motion Controller, che è in grado di seguire alla perfezione i movimenti della tua mano, riuscendo così a volare in totale sicurezza.

Nulla da dire per il comparto video, che è davvero eccellente in questo caso: hai infatti la possibilità di registrare video alla risoluzione 4K, con 60 frame al secondo, in modo da garantirti il massimo della fluidità possibile. Per non parlare poi del FOV da ben 155 gradi, che ti permette di riprendere praticamente tutto, senza lasciare nulla fuori: le riprese sono stabilizzate grazie alla tecnologia RockSteady e HorizonSteady, con le quali le immagini saranno perfettamente dritte e allineate.

Si tratta di un drone davvero leggerissimo: questo, unito a un design assolutamente compatto, ti permettono di trasportarlo dovunque in totale comodità. La sicurezza è sicuramente la parola chiave alla base di questo drone DJI: esso è infatti dotato di paraeliche, sensori inferiori e un pulsante freno di Emergenza, in modo tale da garantirti il massimo della sicurezza in volo a bassa quota, sia per te che per tutte le persone che sono presenti nelle vicinanze del dispositivo.

Insomma, a meno di 1000 euro hai la possibilità di assicurarti uno dei migliori droni attualmente in circolazione (o per meglio dire, in volo), grazie al quale le tue riprese video acquisteranno decisamente una marcia in più: ecco uno dei tantissimi motivi per i quali ti consigliamo fortemente di acquistare questo drone DJI Avata Fly in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe presto terminare da un momento all’altro, esattamente come le unità disponibili.

