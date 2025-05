Riprese mozzafiato con il Drone DJI Mini 4 Pro a quasi 240€ in meno

Approfitta di questa straordinaria offerta sul drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo e scopri un nuovo modo di vivere la fotografia aerea. Su Amazon, puoi acquistarlo a 977 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 1.214 euro. Un’opportunità imperdibile per chi desidera coniugare tecnologia avanzata, sicurezza e prestazioni professionali in un unico dispositivo.

Un design ultraleggero e accessibile a tutti

Con un peso inferiore ai 249 grammi, il Drone DJI Mini 4 Pro non solo si distingue per la sua portabilità, ma rientra anche nella categoria C0, eliminando la necessità di patentini in molti paesi. Questo lo rende perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo dei droni senza affrontare complicazioni burocratiche. Portalo ovunque, scatta e condividi: il Mini 4 Pro è il tuo compagno ideale per catturare ogni momento.

Il vero punto di forza di questo drone è la sua capacità di registrare video in 4K HDR a 60fps. Dai paesaggi mozzafiato alle scene urbane più dinamiche, il dispositivo offre immagini nitide e dettagliate, pronte per essere condivise sui social o utilizzate in progetti professionali. Grazie alla modalità verticale, ogni ripresa è ottimizzata per i tuoi contenuti digitali, senza necessità di ulteriori modifiche.

Sicurezza e facilità d’uso

Il Drone DJI Mini 4 Pro è dotato di un sistema di rilevamento ostacoli a 360°, garantendo voli sicuri anche in ambienti complessi. La trasmissione video in Full HD fino a 20 km ti consente di mantenere il controllo visivo in tempo reale, rendendo ogni volo un’esperienza senza preoccupazioni. E per chi ama l’azione, la funzione ActiveTrack a 360° permette di seguire soggetti in movimento con estrema precisione, trasformando ogni ripresa in un capolavoro cinematografico.

La versione Fly More Combo include tutto ciò di cui hai bisogno per lunghe sessioni di volo: tre batterie con un’autonomia di 34 minuti ciascuna, una stazione di ricarica multipla e una borsa a tracolla per un trasporto comodo e sicuro. Inoltre, con un anno di DJI Care Refresh, hai la tranquillità di due sostituzioni e la copertura per Flyaway.

Il Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo è l’occasione perfetta per entrare nel mondo della fotografia aerea con un dispositivo all’avanguardia. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a 977 euro, con uno sconto del 20%: non fartelo scappare!

