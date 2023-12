Riprese mozzafiato con Insta360 ONE X2 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di riprendere i nostri momenti preferiti, soprattutto quando siamo in vacanza o pratichiamo sport estremi. Soprattutto in quest’ultimo caso la fotocamera del nostro smartphone può non essere sufficiente a causa delle continue sollecitazioni a cui potrebbero andare incontro per i movimenti bruschi, motivo per il quale è preferibile in questi casi ricorrere alle action cam. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti l’action cam Insta360 ONE X2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 342 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Insta360.

Insta360 ONE X2: riprese estreme

Partiamo prima di tutto dal sensore principale della fotocamera, che rappresenta il vero e proprio fiore all’occhiello di questa action cam. In questo caso avrai infatti la possibilità di effettuare riprese video alla sensazionale risoluzione di 5.7K con un angolo di visione di ben 360 gradi, permettendo quindi di riprendere praticamente tutto ciò che hai attorno.

Grazie al sistema di stabilizzazione flowstate avrai sempre le migliori riprese possibili ad ogni condizione di movimento, senza fastidiosi traballii, grazie ad un algoritmo appositamente realizzato per la fotocamera. Grazie alle riprese di 360° avrai la possibilità di eliminare totalmente la presenza del selfie stick, che scomparirà nel corso dell’editing video.

Molto apprezzato lo standard di certificazione IPX8, che consente a questa action cam di essere totalmente impermeabile all’acqua: non ti dovrai preoccupare dunque di utilizzarla al mare o in piscina, a differenza di altri modelli della concorrenza. Insta360 ONE X2 è infatti resistente all’acqua fino ad una profondità massima di 10 metri, il che consente un utilizzo davvero ampissimo e pieno di possibilità. Nei casi in cui tu voglia andare a maggior profondità è inoltre possibile acquistare a parte la custodia Drive Case, che permette di arrivare fino a una profondità di 45 metri.

In definitiva a poco più di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori action cam attualmente presenti in commercio, con cui potrai riprendere alla perfezione tutte le tue sessioni di sport estremi e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Insta360 ONE X2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

