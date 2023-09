Riprese mozzafiato con la ACTION CAM 4K in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi è diventato fondamentale avere a disposizione una fotocamera in grado di riprendere ogni nostro momento, anche nel caso delle situazioni più concitate e pericolose come possono essere gli sport estremi, come il paracadutismo e quant’altro. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti l’action cam 4K Wolfang in offerta a soli 149 euro: non è finita qui però, dal momento che grazie ad un coupon offerto da Amazon hai la possibilità di togliere ulteriori 20 euro al prezzo di listino, riuscendola a pagare soli 129 euro.

Action cam 4K Wolfang: un occhio sempre con te

Le riprese effettuate con questa action cam sono davvero sbalorditive: tutto è permesso dalla fotocamera che permette rispettivamente di effettuare riprese video alla risoluzione 4K con 60 frame al secondo (per garantirti il massimo della fluidità), oltre che permetterti di scattare foto da 20 megapixel, in modo tale da non perderti nessun dettaglio all’interno di esse. L’action cam Wolfang presenta inoltre uno schermo a doppia faccia, dandoti la libertà di passare dallo schermo anteriore a quello posteriore in qualsiasi momento, in base alle tue esigenze.

Puoi perfino effettuare video a rallentatore o a movimento rapido, in base alle tue esigenze del momento. Grazie all’ingresso Micro-USB, poi, puoi trasferire in men che non si dica tutto il materiale di foto e video sul tuo PC, in modo tale da condividerlo immediatamente con i tuoi amici sui social network.

Il vero e proprio punto di forza di questa action risiede però nella impermeabilità del suo corpo, che è perfettamente sigillato: questo ti permette di usarla senza problemi anche in acqua, al mare o in piscina, senza doverti minimamente preoccupare di gocce d’acqua che ne potrebbero compromettere il funzionamento.

Nella parte inferiore dell’action cam trovi un foro per vite, che ritorna molto utile se vuoi fissarla sulla tua bici, grazie ad un accessorio incluso all’interno della confezione.

Insomma, a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un’action cam dalle prestazioni davvero eccellenti che ti permettono di girare video e scattare foto sensazionali, risparmiando un bel po’ rispetto a modelli concorrenti più blasonati: ecco uno dei motivi per cui ti suggeriamo l’acquisto della action cam 4K Wolfang in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.