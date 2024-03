Riprese STRAORDINARIE con il Drone X15 a MENO DI 80 EURO: offerta LAMPO

Amazon ha appena lanciato un’offerta interessante su un gioiellino che farà divertire tutte la famiglia! Si tratta del Drone X15, oggi disponibile a soli 79 euro grazie ad uno sconto speciale del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo questa promozione unica, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Drone X15: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Per consentirti di avere un’esperienza di volo emozionante, il Drone X15 è dotato di 4 motori brushless ad altissima velocità. La velocità di volo fino a 40 km/h ti fa risaltare quando competi con altri droni.

È dotato di una fotocamera da 1080P e un motore brushless ad alta velocità e ad alta frequenza, che è più stabile, più potente e più in grado di sopportare il vento di livello 4 anche sulla spiaggia o in qualsiasi altro contesto naturale.

Il dispositivo ha una fotocamera ad alta definizione da 1080P, collegato all’app WIFI a 5 GHz tramite telefono cellulare: in questo modo la trasmissione dell’immagine in tempo reale è più fluida, il che rende la distanza di volo più lunga e non ci sarà ritardo.

La parte inferiore del drone è dotata di una seconda fotocamera con un sistema intelligente di posizionamento IA. Questo vuol dire che può essere utilizzata per il riconoscimento delle immagini per ottenere un posizionamento del flusso ottico ultra stabile.

In più questo gioiellino dispone di regolazione remota della rotazione di 90° dell’obiettivo tramite telecomando o app, 3 impostazioni di velocità, posizionamento del flusso ottico, capovolgimento 3D, decollo e atterraggio con un solo tasto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.