Risarcimento senza malattia per chi usa lo smartphone? Possibile se il produttore non ha informato gli utenti

La donna sostiene di non essere stata informata in modo adeguato sui possibili rischi legati all’uso intenso del cellulare e all’esposizione alle radiofrequenze. Ora il fascicolo torna alla Corte d’Appello di Bologna, che dovrà verificare un punto preciso: quella carenza di informazioni ha inciso davvero sulle sue scelte? Le ha provocato un disagio concreto, anche in assenza di una malattia diagnosticata?

La vicenda parte da un uso definito frequente dello smartphone acquistato nel 2016. La consumatrice ha raccontato di avere saputo solo nel febbraio 2018 dei possibili rischi collegati alle radiofrequenze. E, soprattutto, di non avere ricevuto indicazioni chiare sulle precauzioni da adottare: telefonate più brevi, maggiore distanza dal corpo, uso del vivavoce o degli auricolari. Dopo il rigetto della domanda nei precedenti gradi di giudizio, la Terza Sezione civile della Cassazione ha annullato la decisione della Corte bolognese e disposto un nuovo esame, davanti a un’altra composizione dello stesso ufficio giudiziario.

Per i giudici di legittimità, il punto non è stabilire in generale se l’uso del cellulare provochi una malattia. La questione è più concreta. Bisogna capire se l’eventuale mancanza di informazioni abbia tolto alla donna la possibilità di scegliere in modo consapevole come usare il telefono. E se da questo sia nato un pregiudizio concreto. Non basta dire: “Ho avuto paura”. Ma non si può nemmeno archiviare tutto come un semplice timore, senza guardare alla durata, all’intensità e alle conseguenze di quel disagio.

Produttori, Codice del consumo e marcatura CE: quando informare non è un dettaglio

Nel ragionamento della Cassazione entrano gli articoli 6 e 104 del Codice del consumo, insieme al criterio della diligenza professionale. La Corte richiama un principio chiaro: la conformità tecnica di un prodotto, compresa la marcatura CE, non esaurisce sempre il dovere di informare. Un dispositivo può rispettare gli standard di costruzione e, allo stesso tempo, richiedere avvertenze più semplici e comprensibili, se esistono rischi potenziali che l’utente medio non può valutare da solo.

Smartphone e carte legali su una scrivania: l’immagine richiama le cause su informazione al consumatore e richieste di risarcimento.

Da qui il tema del rischio incerto. L’incertezza scientifica, osservano i giudici, non cancella automaticamente l’obbligo di dare informazioni proporzionate alle conoscenze disponibili. Chi produce e vende un dispositivo deve muoversi con prudenza, aggiornare le indicazioni quando cambiano le evidenze e spiegare quali comportamenti possono incidere sull’esposizione.

Non servono allarmi generici, ma istruzioni utili, chiare, leggibili. Nel dibattito sulle radiofrequenze viene spesso richiamata anche la classificazione Iarc del 2011, l’agenzia dell’Organizzazione mondiale della sanità per la ricerca sul cancro, che ha inserito i campi elettromagnetici a radiofrequenza nel gruppo 2B, cioè tra gli agenti “possibilmente cancerogeni per l’uomo”.

Chiamate lunghe, telefono vicino al corpo e segnale debole: cosa bisogna spiegare

Tra gli aspetti indicati dalla ricorrente ci sono la durata delle chiamate, la distanza tra telefono e corpo e la qualità della ricezione. Fattori molto concreti, di tutti i giorni. Secondo la donna, se avesse ricevuto informazioni più chiare, avrebbe cambiato alcune abitudini: meno telefonate lunghe, più uso del vivavoce, maggiore attenzione in auto o in treno, più cautela quando il dispositivo veniva usato vicino ai figli.

La questione non è secondaria, perché le condizioni di trasmissione di uno smartphone possono cambiare in base alla rete e al segnale disponibile. Quando la ricezione è debole, il telefono può aumentare la potenza necessaria a mantenere la connessione. Durante gli spostamenti, per esempio in auto o su un treno, il segnale varia di continuo.

E tenere l’apparecchio accostato alla testa non è la stessa cosa che usarlo con gli auricolari o in modalità vivavoce. Per questo, secondo l’impostazione indicata dalla Cassazione, il giudice dovrà valutare se le informazioni fornite fossero davvero sufficienti a far capire queste differenze e le relative cautele.

Paura, autodeterminazione e prove: cosa deve dimostrare il consumatore

Il nodo più delicato riguarda il confine tra paura e danno risarcibile. La Cassazione non dice che ogni preoccupazione per i possibili effetti del cellulare dia diritto a un indennizzo. Dice invece che il giudice deve verificare se quel turbamento sia stato reale, serio, duraturo e collegato alla condotta contestata. Possono contare, per esempio, uno stato persistente di angoscia, eventuali controlli sanitari, cambiamenti nelle abitudini di vita. Solo in casi di questo tipo la paura può uscire dal terreno del semplice disagio soggettivo.

Accanto al turbamento psichico c’è la possibile lesione dell’autodeterminazione. In concreto, il consumatore dovrà dimostrare, anche attraverso presunzioni, comportamenti successivi e circostanze verificabili, che con informazioni adeguate avrebbe probabilmente usato il prodotto in modo diverso. È questo il lavoro che attende la Corte d’Appello di Bologna: ricostruire quali avvertenze furono date, se fossero comprensibili e aggiornate, quale effetto ebbe l’eventuale omissione sulla vita della ricorrente. La decisione non chiude il dibattito sui cellulari, ma sposta l’attenzione su un punto preciso: il diritto del consumatore a sapere, prima di scegliere come esporsi.