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Se accendi la televisione e non trovi più i tuoi canali preferiti al posto giusto — o peggio, alcuni sembrano spariti del tutto — non è un guasto al televisore. È quasi certamente un effetto della riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre italiano, un processo che interessa milioni di famiglie e che richiede una semplice operazione: risintonizzare il digitale terrestre. La buona notizia è che bastano pochi minuti e non serve chiamare nessun tecnico.

Cosa sta succedendo con le frequenze del digitale terrestre

Il sistema televisivo italiano è da tempo in una fase di transizione verso lo standard DVB-T2 — sigla che indica la seconda generazione del digitale terrestre, capace di trasmettere segnali in alta definizione con maggiore efficienza rispetto al vecchio DVB-T. Questo passaggio ha comportato, e continua a comportare, la riorganizzazione delle frequenze utilizzate dalle emittenti televisive.

In pratica, emittenti come Rai e Mediaset, insieme ad altri broadcaster nazionali, hanno spostato i propri segnali su nuove frequenze o hanno modificato la posizione logica dei canali nel sistema LCN (Logical Channel Number), ovvero la numerazione che il tuo televisore usa per ordinare i canali. Il risultato? Canali duplicati, canali che sembrano spariti, o semplicemente una lista disordinata che non corrisponde più a quella che ricordavi.

Vale la pena sapere che i canali principali mantengono la loro numerazione di riferimento: Rai 1 resta in posizione 1, Rai 2 in posizione 2, e così via. Il problema non è la scomparsa definitiva dei canali, ma il fatto che il televisore non sa ancora dove cercarli sulle nuove frequenze.

Perché il televisore perde i canali dopo un cambio di frequenza

Il tuo televisore o decoder memorizza i canali in una lista costruita durante la prima sintonizzazione. Ogni canale è associato a una frequenza specifica. Quando quella frequenza cambia, il televisore continua a cercare il segnale dove non c’è più, e il canale risulta assente o non disponibile.

Questo meccanismo è del tutto normale. Non significa che il tuo apparecchio sia rotto o obsoleto — anche i televisori compatibili con il nuovo standard DVB-T2 devono aggiornare la propria lista canali dopo ogni riorganizzazione delle frequenze. La soluzione è sempre la stessa: una nuova sintonizzazione, che può essere automatica o manuale.

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Un altro effetto collaterale comune è la duplicazione dei canali: il televisore trova lo stesso canale su due frequenze diverse (quella vecchia ancora attiva e quella nuova) e lo mostra due volte nella lista. Anche in questo caso, una risintonizzazione completa risolve il problema in pochi minuti.

Come risintonizzare il digitale terrestre: guida passo passo

La procedura varia leggermente da televisore a televisore, ma il percorso logico è sempre lo stesso. Ecco come procedere nella maggior parte dei casi.

Accedi al menu impostazioni del tuo televisore, di solito premendo il tasto Menu o l’icona a forma di ingranaggio sul telecomando.

del tuo televisore, di solito premendo il tasto Menu o l’icona a forma di ingranaggio sul telecomando. Cerca la sezione dedicata a Canali , Sintonizzazione o Antenna . I nomi cambiano in base alla marca: Samsung, LG, Sony, Philips e le altre usano etichette leggermente diverse.

, o . I nomi cambiano in base alla marca: Samsung, LG, Sony, Philips e le altre usano etichette leggermente diverse. Seleziona l’opzione di ricerca automatica dei canali , spesso indicata come Ricerca automatica, Scansione automatica o Sintonizzazione automatica. Questa modalità analizza tutte le frequenze disponibili e ricostruisce la lista canali da zero.

, spesso indicata come Ricerca automatica, Scansione automatica o Sintonizzazione automatica. Questa modalità analizza tutte le frequenze disponibili e ricostruisce la lista canali da zero. Se preferisci un controllo più preciso, puoi usare la sintonizzazione manuale — etichettata come Sintonizzazione manuale, Ricerca manuale o Sintonizzazione digitale — che ti permette di inserire direttamente la frequenza o il numero del multiplex da cercare.

— etichettata come Sintonizzazione manuale, Ricerca manuale o Sintonizzazione digitale — che ti permette di inserire direttamente la frequenza o il numero del multiplex da cercare. Al termine della ricerca, conferma il salvataggio della nuova lista canali. Alcuni televisori chiedono se vuoi sovrascrivere la lista precedente: rispondi sì.

Il processo di ricerca automatica dura in genere tra i due e i cinque minuti. Durante la scansione, il televisore non è utilizzabile per guardare la TV, quindi scegli un momento comodo.

Sintonizzazione automatica o manuale: quale scegliere

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Per la stragrande maggioranza degli utenti, la ricerca automatica è la scelta giusta. È più semplice, non richiede di conoscere le frequenze specifiche e risolve in un colpo solo i problemi di canali mancanti o duplicati.

La sintonizzazione manuale è utile in situazioni particolari: per esempio, se vuoi aggiungere un singolo canale senza rifare tutta la lista, oppure se la ricerca automatica non trova un canale che sai essere disponibile nella tua zona. In quel caso, puoi inserire manualmente la frequenza del multiplex — un gruppo di canali trasmessi insieme sulla stessa frequenza — e forzare la ricerca su quel segnale specifico.

Come verificare se il tuo televisore è compatibile con il DVB-T2

Non tutti i televisori in circolazione supportano il nuovo standard DVB-T2. Se il tuo apparecchio è abbastanza datato, potrebbe non riuscire a ricevere i canali trasmessi in questo formato, indipendentemente dal numero di risintonizzazioni che esegui.

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Un modo semplice per verificarlo è sintonizzarsi sul canale 501, che corrisponde a Raiuno HD. Se il canale viene ricevuto correttamente e l’immagine è nitida, il tuo televisore è compatibile con lo standard attuale. Se invece il canale non viene trovato o appare disturbato, potrebbe essere necessario un decoder esterno compatibile con il DVB-T2, oppure — nei casi più estremi — la sostituzione del televisore.

I decoder DVB-T2 si trovano facilmente nei negozi di elettronica a prezzi accessibili e rappresentano la soluzione più economica per chi vuole continuare a usare un televisore più vecchio senza rinunciare a nessun canale.

Cosa fare se i canali continuano a non funzionare

Se dopo la risintonizzazione alcuni canali continuano a mancare o il segnale è instabile, il problema potrebbe non essere la lista canali ma la qualità del segnale in ingresso. Controlla che il cavo dell’antenna sia collegato correttamente sia al televisore che alla presa a muro. Un cavo danneggiato o una connessione allentata possono causare perdite di segnale anche dopo una sintonizzazione perfetta.

In alcuni casi, il problema dipende dall’antenna stessa: un’antenna non orientata correttamente o non adatta alle nuove frequenze può rendere difficile la ricezione dei canali in DVB-T2. Se vivi in una zona con copertura del segnale non ottimale, potrebbe valere la pena consultare un tecnico specializzato nell’installazione di antenne.

Puoi trovare informazioni aggiornate sulle frequenze e sulla copertura del segnale nella tua area consultando il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che pubblica documentazione tecnica sul piano delle frequenze italiane.

Risintonizzare il digitale terrestre è un’operazione che chiunque può fare da solo, senza competenze tecniche particolari. Tieni a mente che nei prossimi anni la transizione verso il DVB-T2 continuerà a evolversi, quindi potrebbe essere necessario ripetere la procedura ogni volta che le emittenti modificano le proprie frequenze. Farlo è semplice, rapido e — soprattutto — gratuito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.