RISPARMIA 100 EURO sulla Griglia Moulinex Optigrill 4 in 1: affare UNICO

Rivoluziona la tua cucina con un dispositivo multifunzionale e super versatile in offertona! Si tratta della Griglia Moulinex Optigrill 4 in 1, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Griglia Moulinex Optigrill 4 in 1: funzionalità e modalità di utilizzo

La Griglia Moulinex Optigrill 4 in 1 è molto di più di una semplice griglia elettrica. Funziona anche come bistecchiera elettrica, forno e apparecchio di cottura completo, rendendo la preparazione dei pasti quotidiana facile e veloce.

È dotata di una tecnologia brevettata che calcola lo spessore di carne, pesce o verdure al millimetro, regolando automaticamente il tempo di cottura per risultati perfetti. Questo vuol dire che potrai fare tutto, da gustose carni a verdure grigliate, pizza e piatti gratinati. Un solo elettrodomestico svolterà completamente il tuo modo di cucinare!

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è caratterizzata da 9 programmi di cottura automatici e piastre inclinate per un drenaggio ottimale dei succhi di cottura. Le ricette, in questo modo, risulteranno sia sane che deliziose accontentando utta la famiglia.

Inoltre le piastre sono antiaderenti, con una vaschetta raccogligrassi e un accessorio forno lavabili in lavastoviglie, per una pulizia facile e velocissima.

