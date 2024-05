RISPARMIA 100 EURO sull'HP Pavilion Plus 14: offerta ESCLUSIVA Amazon

Uno dei pc portatili più ricercati sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo speciale! Si tratta dell’HP Pavilion Plus 14, al momento disponibile su Amazon a soli 799 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Tutte le specifiche tecniche dell’HP Pavilion Plus 14

L’HP Pavilion Plus 14 è dotato del sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un’esperienza immersa nella creatività.

Dispone del processore Intel Core i5-1340P che raggiunge una frequenza fino a 4,6 GHz di frequenza di grazie al Turbo Boost. In questo modo potrai effettuare qualsiasi operazione nella massima velocità e fluidità.

Il Display IPS da 14″ con risoluzione 2,2K da 2240x1400p, dispone di Micro-edge, Antiriflesso e Filtro Riduzione Luce Blu: ciò vuol dire che potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti o lavorare per ore senza che gli occhi si stanchino.

La tastiera ha dimensione standard con colorazione Natural Silver, tasti realizzati con plastica riciclata, retroilluminazione, HP Imagepad con supporto gesti multi-touch e Lettore di Impronte. Allo stesso modo la batteria garantisce un’autonomia elevatissima che arriva fino a 9 ore e 45 minuti, utile per chi lavora in mobilità. Inoltre, con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), si potrà caricare in soli 30 min circa il 50% della batteria per non rimanere mai a corto di energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.