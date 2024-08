RISPARMIA 100 EURO sullo smartphone OPPO Reno12: l'offerta è LIMITATISSIMA

Amazon ha lanciato una promozione speciale su uno smartphone top di gamma che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero imbattibile! Si tratta dell’OPPO Reno12, oggi disponibile a soli 399 euro grazie ad uno sconto conveniente del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, potrebbe scadere da un momento all’altro!

OPPO Reno12: tutte le specifiche tecniche

L’OPPO Reno12 è uno smartphone di ultima generazione che vanta specifiche tecniche che accontentano le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto è dotato di un display da 6,7 pollici AMOLED FHD+ con protezione visiva che garantisce una visibilità ottima in qualsiasi condizione ambientale, quindi anche sotto la luce del sole diretta.

Allo stesso modo, la sua batteria da 5000mAh assicura un’esperienza di lunga durata così da poter utilizzare il dispositivo anche per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Inoltre dispone della ricarica rapida SUPERVOOC 80W che, in caso di necessità, in pochi minuti offre l’energia giusta.

Con questo modello potrai anche sbizzarrirti a realizzare foto da vero professionista sfruttando la Tripla fotocamera AI 50MP + 8MP + 2MP o la fotocamera frontale 32MP con Flash posteriore. Tra l’altro le funzioni della fotocamera sono davvero tante, tra cui ricordiamo Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista, Modalità Notte, Modalità Ritratto, HDExtra, Time Lapse, Slow Motion e Google Lens.

