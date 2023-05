Risparmia 1000€ sulla smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55": follia eBay

Questa offerta eBay sulla smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55″ è la migliore che ti possa capitare. Infatti, con un risparmio immediato di ben 1000€ sul normale prezzo di vendita, puoi mettere le mani su una delle migliori smart TV del momento pagandola 799€.

Nonostante il calo di prezzo importante figlio di un incredibile sconto del 56%, stiamo parlando di una televisione con tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza visiva eccellente sotto ogni punto di vista.

Risparmia subito 1000€ su eBay per la smart TV Samsung UHD 4K HDR da 55″

Il bellissimo pannello da 55″ a risoluzione Ultra HD 4K con tecnologia HDR integra la funzionalità Quantum Matrix Technology per dettagli superlativi e una gamma colore mozzafiato, mentre l’audio Dolby Atmos ti assicura un sound potente e corposo immagine dopo immagine.

Ideale anche per il gaming con i giochi di nuova generazione, la funzionalità Smart Hub ti fornisce l’accesso alle maggiori piattaforme streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV, Rai Play, eccetera) in un unico posto.

Cosa stai aspettando? Con questa offerta di eBay hai finalmente la possibilità di ricevere a casa una finestra sul cinema risparmiando ben 1000€ sul normale prezzo di vendita. Non solo ti arriva a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra, ma se scegli di acquistarla tramite PayPal puoi anche sfruttare la rateizzazione senza interessi e senza busta paga.

