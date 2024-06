RISPARMIA 120 EURO sul Robot Aspirapolvere iRobot Roomba: offerta LAMPO

Delega le pulizie domestiche ad un vero e proprio gioiellino della tecnologia! Si tratta del Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697, oggi disponibile su Amazon a soli 197 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 697 è un vero e proprio concentrato di potenza che ti consente di rendere splendente ogni angolo di casa.

È dotato di un sistema di pulizia a 3 stadi per una pulizia efficace su ogni tipo di superficie. Inoltre dispone di spazzole multisuperficie per catturare polvere, sporco e detriti di varie dimensioni così da rendere impeccabili i tuoi pavimenti.

Il filtro Aerovac garantisce una raccolta ottimale dei peli degli animali domestici e altre particelle. Il dispositivo vanta anche la navigazione intelligente iAdapt per una pulizia precisa e completa, anche sotto i mobili e i divani.

Una delle caratteristiche di spicco del robot è la connessione WiFi di cui è dotato: questo vuol dire che, con l’app iRobot HOME e con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile controllare e programmare le pulizie del tuo Roomba 697 in qualsiasi momento, anche da remoto.

In più l’app ti suggerisce anche di fare cose che a te potrebbero sfuggire, come le pulizie extra nei periodi di muta del tuo animale o di picco delle allergie.

