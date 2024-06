RISPARMIA 130 EURO sull'Apple iPhone 15: PROMO ESCLUSIVA eBay

Devi rinnovare il tuo smartphone e non sai quale modello scegliere? Punta sul sicuro e opta per l’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 689 euro grazie ad un mega sconto del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta subito dell’offertona, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli ultimi arrivati in casa Apple e si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche di altissimo livello.

È indubbiamente uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato grazie alle tantissime funzionalità all’avanguardia. Innanzitutto dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione eccellente che offre immagini e contenuti multimediali realistici e super vividi.

Per la connettivitià sfrutta il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet sempre velocissima ovunque tu sia.

Gli scatti che ti permette di fare sono di qualità professionale grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel. Allo stesso tempo potrai registrare video in 4K con risoluzione perfetta così da ottenre risultati impeccabili in qualsiasi condizione di luce.

Anche l’autonomia non è da meno grazie ad una batteria super potente che permette di utilizzarlo per un’intera giornata in modo intensivo senza nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia. Per finire lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo modello non solo funzionale e comodo, ma anche un accessorio elegante e di grande stile.

