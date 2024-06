RISPARMIA 130 EURO sull'Aspirapolvere Senza Fili che LAVA anche i pavimenti

Ti presentiamo un alleato perfetto per le pulizie domestiche e che farà brillare ogni angolo di casa con uno sforzo minimo! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3, oggi disponibile su Amazon a soli 269 euro con uno sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3 si caratterizza per la tecnologia smart iLoop che permette di pulire in profondità pavimenti, piastrelle e altri materiali, sia asciutti che bagnati, alternando aspirazione ed uso di acqua.

Questo elettrodomestico non è un semplice aspirapolvere, ma un innovativo lavapavimenti con il quale potrai pulire e lavare il pavimento in un unico movimento. Il serbatoio doppio tiene acqua ed eventuale detersivo separati dallo sporco raccolto così da garantire risultati sempre impeccabili.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie allo schermo integrato che fornisce tutte le informazioni necessarie durante e dopo la pulizia del pavimento (interni ed esterni), con un’utilissima assistente vocale e connessione alla app su smartphone.

Inoltre il dispositivo opera interamente senza fili, pesa solo 4,5 kg ed ha una elevata autonomia di fino a 35 minuti di lavoro ininterrotto grazie alla batteria da 4000mAh. In più il sistema di pulizia automatica terrà sia l’aspirapolvere che le tue mani sempre pulite, prive di batteri e allergeni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.