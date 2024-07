RISPARMIA 140 EURO sull'INNOVATIVO Realme 12 Pro: ne rimangono POCHISSIMI

Devi cambiare il tuo cellulare? Non sai quale scegliere tra i tantissimi modelli a disposizione sul mercato? Prova il Realme 12 Pro+, oggi disponibile su Amazon a soli 410 euro con uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così speciale è davvero irripetibile!

Realme 12 Pro+: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Realme 12 Pro+ è un gioiellino della tecnologia, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il Processore Snapdragon da 4nm offre un incredibile potenziale energetico abbinato a un consumo ridotto, per un’esperienza ottimale, reattiva ed efficiente in ogni circostanza. Allo stesso tempo, l’imaging di ultima generazione non si basa su un numero incredibilmente elevato di megapixel, ma su un hardware e un software anch’essi di ultima generazione.

Il dispositivo è dotato di un display Pro-XDR che riprende l’intera gamma dinamica delle foto HDR, assicurandoti risultati impeccabili. In più dispone dell’attenuazione PWM ad alta frequenza che si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa luminosità così da non sforzare mai la vista ed avere una visibilità eccellente in qualsiasi condizione.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria di lunga durata da 5.000mAh, con ricarica SUPERVOOC da 67W che assicura il 50% di energia in più in soli 19 minuti. Inoltre il sistema di raffreddamento VC da 3.394 mm² garantisce un incredibile aumento dell’efficienza di diffusione del calore per evitare surriscaldamenti in generale.

