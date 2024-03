RISPARMIA 150 EURO sul PC Portatile HP: offerta LIMITATISSIMA

Se hai bisogno di un notebook super versatile e adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento, abbiamo quello che fa per te! Parliamo dell’HP Pavilion Plus, oggi disponibile su Amazon a soli 999 euro grazie ad uno sconto del 13%.

Procedendo oggi stesso con l’acquisto potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta sta per scadere!

HP Pavilion Plus: specifiche tecniche e funzionalità del pc

L’HP Pavilion Plus è un pc portatile ideale per accontentare qualsiasi esigenza, sia a casa che a lavoro.

Questo notebook HP è dotato di Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un’esperienza immersa nella creatività. Il processore Intel Core i7-13700H raggiunge una frequenza fino a 5GHz grazie al Turbo Boost, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Ha un display OLED da 14″ con risoluzione 2,8K da 2880x1800p, dotato di Filtro Riduzione Luce Blu così da offrire la massima sicurezza agli occhi. La dimensione della tastiera è standard, di colorazione Natural Silver (argento), con tasti realizzati in plastica riciclata, retroilluminazione, tastierino numerico Imagepad HP con multi-touch e lettore impronte.

L’autonomia è elevatissima e arriva a durare fino a 9 ore quindi risulta utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. noltre, con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), si potrà caricare in soli 30 min circa il 50% della batteria.

Oggi HP Pavilion Plus è disponibile su Amazon a soli 999 euro grazie ad uno sconto del 13%. Corri a fare subito il tuo ordine se vuoi risparmiare 150 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.