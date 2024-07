RISPARMIA 150 EURO sulla GoPro HERO11: video in 5,3K dai dettagli ECCEZIONALI

Pronto a filmare le tue avventure estive come mai prima d’ora? Prova la GoPro HERO11, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto bomba del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, non capita tutti i giorni!

GoPro HERO11: funzionalità e modalità di utilizzo

La GoPro HERO11 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia con cui rendere indelibili i ricordi dei prossimi viaggi estivi.

Il nuovo e potente sensore di immagine dell’Action Camera offre il campo visivo più ampio mai visto, per catturare una porzione più ampia di cielo e della scena che si staglia all’orizzonte. In più, ti basta utilizzare l’app Quik GoPro per ingrandire, ritagliare i tuoi scatti, regolare il formato e molto altro ancora: le texture saranno sempre ben definite e la nitidezza delle riprese rimarrà inalterata.

Inoltre hai la possibilità di girare video in 5,3K che vantano una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 665% rispetto al formato 1080p: ecco perché questo dispositivo riesce a catturare ogni azione con dettagli eccezionalmente nitidi e una qualità dell’immagine da grande schermo. Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e video ancora più strabilianti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.